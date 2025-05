15 dakikalık yol 4 dakikaya düştü... Bakan Uraloğlu açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6,7 kilometrelik Göynük Çevre Yolu ile ağır taşıtların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergâh, artık çevre yolumuz ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunacağız.” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Göynük Çevre Yolu’nun Açılış Töreni’nde açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, tarih boyunca ulaşımın, medeniyetlerin yükselişinde önemli rolü olduğunu anlatarak “İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları üzerinde kurulan şehirler, büyümüş ve gelişmiştir. Karayolları yatırımları ise tıpkı bir vücuttaki damarlar gibi şehirleri, insanları ve ekonomiyi birbirine bağlar; üretimi, ticareti ve turizmi canlandırır.” ifadelerini kullandı.



"SIFIR CAN KAYBI HEDEFİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"



“Yol Medeniyettir” vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın yolunu ardına kadar açtıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, yaklaşık beş katına çıkararak 29 bin 742 kilometreye ulaştırdık. Otoyol ağımızı, bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 43’ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83’üne hizmet veriyor. 2002’de 8,5 milyon olan araç sayımız bugün 32 milyona çıkmışken ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, karayolu kazalarındaki can kayıplarını yüzde 77 azalttık. ‘Her Hayat Değerlidir’ ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.”



GÖYNÜK ÇEVRE YOLU HAYATA GEÇİRİLDİ



Bakan Uraloğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı olarak tescil edilen Göynük’ün tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve Osmanlı mimarisinin zarafetiyle Türkiye’nin incilerinden biri olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, “İstanbul ve Ankara arasında alternatif bir geçiş noktası olan ilçemiz, gelişen kümes hayvancılığı ve turizme dayalı günübirlik ziyaretlerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Ancak bu yoğunluğuna bağlı ortaya çıkan taşıt trafiği ise şehir merkezinde trafik sıkışıklığına yol açıyordu.” diye konuştu.



"TIR VE KAMYONLAR ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEYECEK"



Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 6,7 kilometre uzunluğundaki Göynük Çevre Yolu’nu hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki bu projemiz kapsamında ayrıca; 2 adet hemzemin kavşak ve 38 metrelik bir adet köprülü kavşak inşa ettik. Göynük Çevre Yolu ile özellikle kümes hayvancılığına bağlı tır ve kamyonların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladık.” dedi.



15 DAKİKALIK YOL 4 DAKİKAYA DÜŞTÜ



Uraloğlu, ilçenin tarihi dokusunu korurken bayram ve tatil günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azalttıklarını da sözlerine ekleyerek “Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergâh, artık çevre yolumuz ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Bu sayede; zamandan 11 milyon lira, akaryakıttan 2,2 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunacağız.” açıklamasında bulundu.



Uraloğlu ayrıca Göynük Çevre Yolu’nun ilçenin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyeceğini, turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıracağını söyledi.



BOLU'YA 62 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM VE İLİŞİM YATIRIMI



Bolu’nun, eşsiz gölleri, ormanları ve dağlarıyla tabiat harikası bir il olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu özellikleriyle ülkenin önde gelen turizm merkezleri arasında olduğunu söyledi. Uraloğlu, “İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olmasıyla da yoğun bir transit trafik yükü taşıyor. Bu nedenle Bolu’nun hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıyor.” diye konuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Bolu’nun ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“Bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 442 kilometreye çıkardık. Bolu’yu; Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Zonguldak olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. Yaklaşık 198 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere Gerede- Yeniçağa-Bolu Yolu, Gerede-Çerkeş Yolu, Bolu Güney Çevre Yolu ve Büyüksu Köprüsü gibi önemli karayolu projelerini hayata geçirdik.”



"HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM TESİS ETTİK"



2024 Mart ayında açılışını gerçekleştirdikleri Bolu Güney Çevre Yolu Projesi’nin en önemli projelerinden biri olduğunu anımsatan Uraloğlu, “Bolu Güney Çevre Yolu sayesinde D-100 Devlet Yolu ile Göynük, Mudurnu gibi tarihi ilçeler ve bölgedeki yerleşimler arasında, Bolu şehir merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkânı sağladık. Bölgede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ettik.” dedi.



"OLASI HEYELANLARA KARŞI ARTIK ÇOK DAHA GÜVENLİ"

Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Olası bir heyelan oluşmasına karşı Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli’nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü ise 67 metre uzatarak geçen yıl 7 Eylül’de hizmete açmıştık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli.” şeklinde konuştu.



Uraloğlu, şu anda Bolu’da; 7 milyar 251 milyon proje bedeliyle Gümüşova –Yeniçağa Üstyapı Onarımı, Bolu-Mudurnu, Bolu-Seben, Kıbrıscık ve Kahramankazan-Kızılcahamam-Gerede yolları gibi 10 karayolu projesine devam ettiklerinin altını çizdi.



"ORTA ANADOLU OTOYOLU 276 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK"



Orta Anadolu Otoyolu (Akyazı-Ankara Otoyolu) projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu’dan da geçen mevcut otoyolun yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi. Uraloğlu, nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebinin de sürekli arttığını ifade etti.

Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana getirdiğini dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planlıyoruz.”



Ankara’nın Temelli-Yenihisar bölgesinden başlayacak güzergâhın, Ankara Sanayi Odası OSB bölgesinin batısından kuzey yönünde devam ederek Ayaş’a ulaşacağını belirten Uraloğlu, “Sonrasında kuzey batı yönünde ilerleyerek Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini geçip kuzey yönünde Mudurnu ilçesine varacak. Mudurnu’nun batısından geçen güzergâhta kuzeybatı istikametinde ilerleyerek Akyazı’ya ulaşacak Ankara-İstanbul Otoyolu’nun Akyazı Kavşağı’na bağlanarak son bulacak. Böylece Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantısını da tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız. Otoyolun işletmesi açısından da daha avantajlı bir durum oluşacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Bolu Dağı’ndan geçen trafik artık geçemeyecek, orası artık dolacak ve trafik hızı iyice düşecek. Bolu’nun güneyinden bütün ilçeleri bağlayarak ve onlara da bağlantı sağlayarak yeni bir otoyol projesi düşünüyoruz.” diye konuştu.