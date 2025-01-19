15 günde 1,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 15 gününde gümrüklerde yaşanan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü öncesinde yaptığı açıklamada, 155 gümrük müdürlüğü bulunan Türkiye'nin 2024'te mal ticaretinde 606 milyar dolar, hizmetler ticaretinde ise yaklaşık 175 milyar dolarlık gümrük geçiş işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.



Güvenli ticaretin sağlanmasını amaçladıklarını dile getiren Bolat, bu kapsamda 2023'te 23 milyar lira, geçen yıl ise 55 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini anımsattı.

Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin bu yıla hızlı başladığına işaret eden Bolat, "Ekipler, bu yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda 1,5 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirmeyi başardı." diye konuştu.



Ayrıca Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde büyük aşama kaydedildiğini belirtti.

Bolat, "Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz." dedi.

