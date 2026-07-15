15 trilyon doları aştı, bir ilk gerçekleşti
15.07.2026 13:36
Anadolu Ajansı
BlackRock'ta devasa varlık oluştu.
BlackRock'ın varlıkları 15 trilyon doları aştı, nakit rezervlerine 192 milyar dolar daha eklendi.
BlackRock Inc., ikinci çeyrekte 192 milyar dolarlık net müşteri nakit girişi sağladı; yatırımcılar borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) para akıtarak toplam varlıklarını ilk kez 15 trilyon doların üzerine çıkardı.
BlackRock'ın yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılar aktif olarak yönetilen fonlara net bazda 53 milyar dolar ekledi ve gelirler bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 7,1 milyar dolara ulaştı.