15 trilyon doları aştı, bir ilk gerçekleşti

BlackRock Inc., ikinci çeyrekte 192 milyar dolarlık net müşteri nakit girişi sağladı; yatırımcılar borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) para akıtarak toplam varlıklarını ilk kez 15 trilyon doların üzerine çıkardı.

BlackRock'ın yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılar aktif olarak yönetilen fonlara net bazda 53 milyar dolar ekledi ve gelirler bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 7,1 milyar dolara ulaştı.