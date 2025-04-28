17,36 milyon kişi BES'te

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının büyüklüğü yılın ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 297 milyar liraya ulaştı.

Otomatik katılımla sisteme dahil olanların toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 95 milyar liraya yükseldi.

Toplam katılımcı sayısı ise 17,3 milyona yaklaştı.