17,36 milyon kişi BES'te
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzundaki toplam fon büyüklüğü mart itibarıyla 1,4 trilyon liraya yaklaştı.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının büyüklüğü yılın ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 297 milyar liraya ulaştı.
Otomatik katılımla sisteme dahil olanların toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 95 milyar liraya yükseldi.
Toplam katılımcı sayısı ise 17,3 milyona yaklaştı.
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