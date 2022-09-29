17 ilde sosyal konutların temeli atılıyor (Bakan Kurum duyurdu)

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin olarak Temel Atma süreci başlıyor.



Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.