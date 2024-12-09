17 un fabrikasına soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 17 fabrika için fahiş fiyat incelemesi başlatıldı.



Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında ekmeklik un fiyatları denetlendi.



Denetimler sonucunda 17 şirketin piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen şirketler hakkında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı bildirildi.



Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımların uygulanacağı aktarıldı.