Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşları korumak adına tedbir almaya devam ediyor.

Bir süredir yakından takip edilen Magdeburger Sigorta 'ya ilişkin tedbirler açıklandı.

SEDDK'nın ilgili mevzuatı kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta'nın tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi durduruldu. Şirket, sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar poliçe kesim işlemi gerçekleştiremeyecek.

MEVCUT POLİÇELER NE OLACAK?

SEDDK açıklamanın devamında, söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli

önlemler alındı.

2018 YILINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında Almanya 'nın Magdeburg kentinde kurulmuştu. Şirket birçok spor kulübüne sponsor olmuştu.