183 işletmeye 96,6 milyon lira fahiş fiyat cezası
04.04.2026 08:38
Anadolu Ajansı
Bakanlık yetkilileri marketlerde denetimlerini sürdürüyor.
NTV - Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 183 işletmeye 96,6 milyon lira para cezası uyguladı.
Bakanlık bu kapsamda sebze ve meyve ticareti yapan toptan işletmeler ile ulusal zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası uyguladı.