19 aydır görülmemişti, borsalarda büyük düşüş

Küresel hisse senetleri dün sert düşüş yaşadı. Düşüşün başlıca nedenleri arasında Qualcomm'un zayıf kazanç raporunun ardından yarı iletken hisselerinde yaşanan sert satışlar ve Demokratların kontrolündeki ABD Kongresi'nin yapay zeka altyapısına yapılan yatırımları yavaşlatabileceğine dair endişeler yer aldı.

Wall Street 'in ana endeksleri sert düşüşler yaşadı; Nasdaq, rekor kapanış yüksekliğinden bir düzeltmeyi teyit etti. S&P 500 sektörleri arasında teknoloji hisseleri düşüşe öncülük ederken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi SOX yüzde 12,2 oranında gerileyerek Nisan 2025'ten bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

Dow Jones Sanayi Endeksi DJI yüzde 3,4, S&P 500 SPX yüzde 4,4 ve Nasdaq Bileşik Endeksi IXIC yüzde 5,5 düştü.

Qualcomm'un (QCOM.O) hisseleri, şirketin akıllı telefon çip satışlarının Wall Street tahminlerinin altında kalmasının ardından yüzde 9,5 oranında düştü.

Nationwide'ın baş piyasa stratejisti Mark Hackett, "Hayal kırıklığı yaratan kazançlar ve Demokratların zaferinin yapay zeka geliştirme çalışmalarını yavaşlatma potansiyeli, piyasa duyarlılığını baskılıyor. Bu, değişken ve döngüsel bir grup ve piyasa duyarlılığı değiştiğinde tepkiler yoğun oluyor." dedi.

Salı günü yapılan ara seçimlerde veri merkezi genişlemesine karşı çıkan ve kampanyalarının bir bölümünü yeni gelişmelerin durdurulması üzerine kuran adaylar, Teksas ve Georgia'da da zafer elde ederek yapay zekâ ile ilgili altyapı harcamalarının geleceğine dair şüpheleri artırdılar.

MSCI ENDEKSİ DE GERİLEDİ

MSCI Tüm Dünya Endeksi daha önceki kazanımlarını kaybederek yüzde 3,1 oranında düşüş gösterirken, Avrupa'nın STOXX 600 endeksi yüzde 0,38 oranında değer kaybetti.

Hackett, "Hedge fonları haftalardır bu alanda agresif bir şekilde satış yapıyor. Dün açık pozisyonlarında yakalandılar ve pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldılar, ancak bugünkü durum, yarı iletkenler ve yeni bulut bilişiminde hâlâ açık pozisyon alma veya kaldıraç azaltma eğiliminde olduklarını yansıtıyor." dedi.

MUHTEŞEM YEDİ DE DÜŞTÜ

"Muhteşem Yedi" olarak adlandırılan tüm şirketlerin hisseleri gün içinde düşüş yaşadı; Nvidia yüzde 9,3 değer kaybetti. Elon Musk'ın liderliğindeki şirketler de yoğun satış baskısı altında kaldı. Tesla yaklaşık yüzde 11 düşerken, SpaceX yüzde 9 geriledi.

TRUMP DÜŞÜŞTEN DEMOKRATLARI SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların ara seçimlerdeki zaferlerini borsa daki düşüşlerden sorumlu tuttu.

Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarına bağlı olarak borsa tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Ancak korkmayın, yakında, bir şekilde, her zamankinden daha BÜYÜK VE DAHA GÜÇLÜ olacağız" diye ekledi.