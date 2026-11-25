Japonya 'nın Hizmetler Üretici Fiyat Endeksi (SPPI), Ekim 2026'da yıllık bazda yüzde 4,2 artarak, bir önceki aya göre hafifçe revize edilmiş yüzde 3,8'lik orandan daha hızlı bir yükseliş gösterdi ve yüzde 3,6'lık piyasa beklentilerini aştı.

Jeopolitik gerilimler arasında devam eden işçilik maliyetleri ve yüksek ulaşım ve yakıt giderlerini yansıtan endeks, Mart 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ulaşım ve posta faaliyetlerinde (yüzde 9,4, Eylül ayındaki yüzde 8,4'e kıyasla), gayrimenkulde yüzde 3, Eylül ayındaki yüzde 2,9'a kıyasla) ve diğer hizmetlerde (yüzde 3,1, Eylül ayındaki yüzde 2,8'e kıyasla) fiyat baskıları artarken, bilgi ve iletişim sektöründe değişiklik olmadı (yüzde 2,5). Finans ve sigorta fiyatlarında (yüzde 1,2, Eylül ayındaki yüzde 1,5'e kıyasla) ve kiralama hizmetlerinde yüzde 11,8, Eylül ayındaki yüzde 12'ye kıyasla) düşüş görüldü. Bu arada, reklam fiyatlarındaki düşüş daha yavaş bir hızda gerçekleşti (yüzde -1,2, Eylül ayındaki yüzde 5,3'e kıyasla). Aylık bazda endeks yüzde 1,1 artarak önceki aya göre yüzde 0,3'lük artıştan ivme kazandı ve son altı ayın en güçlü artışını kaydetti.