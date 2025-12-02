2 aydır 1 kuruş bile basılmadı. Darphane verileri belli oldu

Darphane yılın son aylarında madeni ufaklık para basımını durdurdu. Piyasadaki yeterli emisyon oranları nedeniyle Darphane'nin basım ve piyasa sürüm işlemini durdurduğu düşünülüyor.

Eylül ayında 54 milyon 210 bin liralık madeni ufaklık para basan ve piyasaya süren Darphane, Ekim ve Kasım aylarında basım faaliyetinde bulunmadı.

2025'TE 509 MİLYON 219 BİN LİRALIK BASIM GERÇEKLEŞTİ

2025 yılına ait verilerde toplamda 509 milyon 219 bin liralık madeni ufaklık para birimi basıldığı açıklandı. Yeni Türk Lirası YTL'nin kaldırılması ve TL olarak devam ettirilmesi nedeniyle 2009 yılından bu yana basılan ve tedavülde olan 13 milyar 588 milyon 944 bin 976 liralık madeni ufaklık para piyasada dolaşım halinde bulunuyor.