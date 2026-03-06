2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi domates satacak

Masataka Miyazono dünyanın en büyük emeklilik fonlarından birinin başkanlığından ayrıldığında, geçmiş örnekler onun çok çeşitli finans firması işleri arasından seçim yapabileceğini gösteriyordu.

Kariyerinin bir sonraki aşaması için aldığı karar alışılmadık bir karar oldu. Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun eski lideri, özellikle hızla yaşlanan ve çiftçi nüfusunda azalma görülen bir sektöre yönelik yatırımlar konusunda danışmanlık yaparak tarıma odaklanacak.

DOMATES, ÇİLEK YETİŞTİRİYORLAR

Bloomberg 'in haberine göre, 72 yaşındaki Miyazono, gayrimenkul dışındaki yeni gelir kaynaklarını aramak amacıyla 2029 yılına kadar dört yılda 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlayan Hulic Co.'ya geçen yıl danışman olarak katıldı. Şirket, Japonya'da domates ve çilek, Vietnam'da ise krizantem yetiştiriyor. Hulic, üreticilere finansman sağlamayı ve yaşlı çiftçilerin halef bulmalarına yardımcı olmayı planlıyor.

VERİMLİLİĞE ODAKLANDI

Miyazono, "Japonya'nın sürdürülebilirliğini artırmak için tarımın verimliliğini artırmak çok önemli. Çiftçilerin bunu tek başlarına başarmaları zor ve şirketlerin de devreye girmesi gerekiyor." dedi.

İTHALATA BAĞIMLI KALIYORLAR

Japonya'nın hızla küçülen ve yaşlanan nüfusu, yalnızca ülkenin maliyesine baskı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gıda üreticilerinin sayısını da azaltarak ithalata daha fazla bağımlı hale gelme endişesini artırıyor. Tarım Bakanlığı raporuna göre, tarımla uğraşan işçi sayısı son yirmi yılda yarı yarıya azalarak 2024 yılında yaklaşık 1,1 milyona düştü ve ortalama yaşları 69,2'ye yükseldi.

SADECE 3 ÇALIŞANI OLACAK

Miyazono, yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten GPIF'in liderliğinden, sadece üç çalışanı olan bir ekipte çalışmaya geçti.