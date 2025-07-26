2 ürün daha AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mut zeytinyağının, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 37'nci, Kırkağaç kavunun da 38'inci ürün olduğunu bildirdi.



Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.



Mut zeytinyağının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 37'nci ürün olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, gelişmenin Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer'i, Yönetim Kurulunu, Oda Meclisini ve emeği geçen herkesi kutlayarak, "Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Kırkağaç kavununun da AB'den coğrafi işaret tescili alan 38'inci ürün olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, "Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

