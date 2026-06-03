2 yıl sonra bir ilk. İşlemleri atladı

Çin Halk Bankası (PBoC), yaptığı açıklamada, açık piyasa işlemlerinde birincil aracı kurumların fonlama ihtiyaçlarını gerekçe göstererek, sıfır ters repo işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Reuters hesaplamalarına göre, bu hamle, merkez bankasının Ağustos 2024'ten bu yana ilk kez ters repo yoluyla likidite enjekte etmemesi anlamına geliyor.

İşlemlerin olmaması, bankacılık sistemindeki likidite koşullarının yeterli görüldüğünü ve PBoC'nin kısa vadeli nakit enjeksiyonuna olan ihtiyacın azaldığını gösteriyor.