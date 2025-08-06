20. AR-GE Proje Çağrısı'na başvurular başladı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 20. AR-GE Proje Çağrısı'na başvuruların başladığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 20. AR-GE Proje Çağrısı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Projeye çağrı başvurularının başladığı belirtilen paylaşımda, destek programı kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimlerinin proje çağrısına başvurabilecekleri ifade edildi.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, Bakanlık destek üst limitleri, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimleri ve sivil toplum kuruluşları için 1 milyon lira, özel sektör için 5 milyon lira olarak belirlendi.
Proje çağrısına 31 Ekim'e kadar başvurulabilecek.
📢 20. Ar-Ge Proje Çağrısı Başladı!— Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Md. (@tagemgovtr) August 6, 2025
Tarım ve Orman Bakanlığımızın TAGEM Ar-Ge Destek Programı kapsamında;
🌱 Özel sektör,
🤝 Sivil toplum kuruluşları,
🎓 ÜNİVERSİTELER,
🔬 TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri,
📌 20. Ar-Ge Proje Çağrısına başvurabilir!
📅 Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2025… pic.twitter.com/dGZKExNlB0
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