20 ülke 2025'de de yoksul kalacak

Dünya Bankası'nın 26 düşük gelirli ülke ile ilgili rapor yayımladı.



Bu ülkelerden sadece 6'sının 25 yılda orta gelir statüsüne ulaşabileceği belirtildi. Düşük büyümenin yanında sık sık yaşanan ekonomik krizler ve artan çatışmaların da ilerlemeyi yavaşlattığı bildirildi.



Söz konusu ülkelerde günde 2,15 dolarda daha az bir gelirle yaşandığı dile getirildi.



Raporda, Suriye'nin de 2010'larda düşük gelirli ülkeler sınıfına katıldığı hatırlatıldı.

