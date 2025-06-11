20 yıllık havayolu şirketi kapanıyor: Yolculara tam ücret iadesi

Singapur merkezli havayolu şirketi Jetstar Asia, 31 Temmuz itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Qantas’ın iştiraki olan şirket, tedarikçi maliyetlerinde yüzde 200’e varan artış, yüksek havaalanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabet nedeniyle kapanma kararı aldı.

Kapanışın ardından 500’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı açıklandı.

Yolculara tam ücret iadesi yapılacak, bazı seferler Qantas Group’un diğer havayollarına aktarılabilecek.

Şirket, önümüzdeki yedi hafta boyunca kademeli olarak uçuşları azaltacak ve seferleri etkilenen yolculara doğrudan bilgilendirme yapılacak.

20 yıldır faaliyet gösteren Jetstar Asia, bu mali yılda 35 milyon Avustralya doları zarar öngörüyordu.

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasının diğer iştirakleri Jetstar Airways ve Jetstar Japan’ın operasyonlarını etkilemeyeceğini bildirdi.