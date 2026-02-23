200 binden fazla iş yerini ilgilendiriyor. Bakan Işıkhan açıkladı. Finansman desteği başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca KOSGEB'de düzenlenen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, imalat sektörünün, ekonomi, istihdam ve milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından birisi olduğunu belirterek, "Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. İstihdam üreten Türkiye, daha bağımsız bir Türkiye'dir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan, imalat yapan işletmelerimizi desteklemek, onların ayakta kalmasını sağlamak ve istihdamlarını korumak bizim için ekonomik zorunluluktur. Bu aynı zamanda milli bir sorumluluktur." dedi.

Işıkhan, istihdam ve işvereni desteklemek açısından bakanlığın 15 kalemde teşvik uygulamasıyla 2004'ten bugüne kadar toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

ATILACAK İMZALAR ÜRETİCİLER İÇİN GÜVENCE

Bakan Işıkhan, üreticiye verilen desteklerin devamlılığını vurgulayarak İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonundan 51 milyar liralık kaynağı imalat sektörüne sunduklarını açıkladı. Program hakkında “Bugün atılacak imzalar üreticimizin arkasında bir güvencedir.” diyerek aktardı.

BAKAN PROGRAM DETAYLARINI AKTARDI

Program hakkında detaylar veren Işıkhan "Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz.

Programın ikinci ayağı ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan KOBİ'lerimize Finansman Kalkanı oluşturmaktadır. Öncelikli sektörler dışında yer alan, imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz. Bu programla toplamda 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı için bankaların ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından imzalar atıldı.