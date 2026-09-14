200 çalışanı ve oteli vardı. İflası resmen açıklandı

Finansal darboğaza giren şirketler konkordato dan başarıyla çıkmayınca iflas ediyor. Kahramanmaraş merkezli Germenicia Boya Tekstil iflas etti.

200 civarında çalışanı bulunan şirket 5 milyon kilodan fazla ürün işleyebiliyordu.

Şirketin İstanbul'da faaliyet gösteren Germenicia Hotel adlı işletmesi de bulunuyordu.

Kahramanmaraş İcra Dairesi şirketin iflasına karar verildiği için iflasın açılması işlemlerini uygulamaya başladı.

2 YILDIR ZARAR EDİYORDU

Şirketin vergi levhası incelendiğinde, 2024 ve 2025 yıllarında vergi beyan edilmeyip matrahsız olduğu görülüyor. Bu da gelirlerinin giderlerinden az olmasından dolayı şirketin zarar ettiğinin kanıtlarından biri oluyor.

2023 yılında ise şirket 2 milyon 362 bin 651 liralık matrah gösterip 590 bin 662 lira vergi tahakkukunda bulunmuştu.