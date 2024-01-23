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200 TL'lik banknot piyasayı ele geçirdi

Enflasyonda yükselişin devam etmesi piyasadaki yüksek kupürlü banknotların ağırlığını da artırdı. 200 TL’lik banknotların kullanım oranı yüzde 70’e yükseldi.

200 TL'lik banknot piyasayı ele geçirdi

Piyasada 200 TL'lik banknotun kullanım oranı dikkat çekici düzeye yükseldi.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, Ocak 2009’da piyasaya sunulan 200 TL’lik banknotların o yılın sonunda toplam emisyon hacmine oranı yüzde 16 seviyesindeydi.

verilerine göre 200 TL’lik banknotların kullanım oranı Aralık 2023 itibariyle yüzde 69,6'ya yükseldi.

2023 sonu itibarı ile 100 liralık banknotun kullanım oranı yüzde 4,3'e, 50 liralık banknotun kullanım oranı ise yüzde 0,96'ya geriledi.

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