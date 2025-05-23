200 yıldır kullanılıyordu… Tedavülden kalkıyor

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek yılın başlarında peni olarak da adlandırılan yeni bir centin dolaşıma sokulmasını bırakacak. Sonrasında, günlük nakit işlemlerinde kullanılacak yeterli cent olmayacak ve işletmelerin en yakın 5 cente yuvarlamaya veya aşağı yuvarlamaya başlaması gerekecek.



Bu hareket, işlemlerde kullanılmaktan çok kaybolması veya koltuk minderlerinin altında gömülmesi muhtemel olan en düşük Amerikan para birimi birimini ortadan kaldırmak için uzun süredir devam eden iki partili bir çabanın doruk noktası olarak adlandırıldı.



Başkan Trump, Başkan Barack Obama gibi peniyi eleştirdi. Trump, Şubat ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Hazine'den peni üretimini durdurmasını istedi. O zamandan beri, Kongre'nin her iki kanadında da üretimi durdurmaya yönelik yasa tasarıları sunuldu.



Hazine'nin şirket içi madeni para üreticisi olan ABD Darphanesi, azaltılmış malzeme maliyetlerinde yıllık 56 milyon dolarlık tasarruf öngörüyor. Bir cent değerinde olmasına rağmen, 1 centin üretimi yaklaşık 4 cente mal oluyor.



Hazine, üretim tesislerinden bazılarını kullanmayı bıraktığında tasarrufların artacağını beklediğini açıkladı.



ABD peni'si, Darphane'nin 1792'de kurulmasından sonra yaptığı ilk madeni paralardan biriydi. 1857 yılında yarım peni'nin kaldırılmasından sonra en küçük para birimi oldu.