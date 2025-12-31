2008 krizini tahmin etmişti. Yeni kehanetinde Elon Musk'ı hedef aldı

"The Big Short" filmiyle ünlenen para yöneticisi Michael Burry, Elon Musk'la sık sık gündeme gelen Tesla şirketi hakkında yorumlarda bulundu.

Ünlü yatırımcı, 2008 mali krizinden önce ABD konut piyasasının çöküşünü öngörmesiyle ün kazandı. Ardından piyasalar hakkında yaptığı yorumları açısından dikkate alınan bir kişi haline geldi.

"AÇIĞA SATIŞTA DEĞİLİM"

Michael Burry, bu ayın başlarında şirketi "aşırı derecede değerlenmiş" olarak nitelendirmesine rağmen, Tesla hisselerinde açığa satış pozisyonunda olduğunu reddetti .



Burry, X forumunda bir kullanıcının Tesla'ya karşı bahis oynayıp oynamayacağı sorusuna "Kısa pozisyonda değilim" diye yanıt verdi.

Burry bu yorumunu Tesla'nın araç teslimatlarına ilişkin yatırımcıların beklediğinden daha düşük satış tahminlerini yayınlamasının ardından yaptı.

TESLA 454 DOLAR SEVİYESİNDE

Nasdaq Borsası'nda işlem gören Tesla son işlemlerinde 454 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.