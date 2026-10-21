2008 krizinin mirası sona mı eriyor? Dev bankanın ikinci en büyük hissedarı ayrılıyor

Belçika, küresel finans krizi sırasında bankalarda biriktirdiği hisselerden kurtulma çabalarını hızlandırıyor; hükümetteki bazı isimler ise BNP Paribas SA'daki yüzde 5,7'lik hissesinin satışına öncelik verilmesi yönünde baskı yapıyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre, satışın yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmiyor ve devam eden tartışmalı bütçe görüşmeleriyle bağlantılı olarak görülmüyor. Ancak Başbakan Bart de Wever'in beş partili hükümeti içinde, diğer elden çıkarmaların tamamlanmasının ardından holdingin satılması yönünde bir baskı var.

Belçika 'nın hissesinin değeri, BNP'nin mevcut yaklaşık 95 milyar Euro'luk piyasa değerlemesi üzerinden yaklaşık 5,4 milyar Euro (6,1 milyar dolar) civarında.

Hükümet, yıl sonuna kadar Belfius Bank SA'daki yüzde 20 hissesini satmayı planlıyor ve şu anda bağlayıcı teklif aşamasında bulunuyor. Ayrıca, sigorta şirketi Ethias SA için geleceğe yönelik seçenekler, BT birimi Keyes'in ayrılması ve Belfius ile birleşme de dahil olmak üzere görüşmeler yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, hisselerin satışı muhtemelen ülkenin devam eden özelleştirme süreçlerinin ardından gerçekleşecek.

Belçika hükümetindeki beş partinin bakanlarının ve BNP Paribas'ın sözcüleri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Belçika, 2008'de hükümetin kurtarma operasyonunun ardından Fransız bankası BNP Paribas'ın o dönemde Belçika'nın en büyük finansal hizmetler şirketi olan Fortis'in kontrolünü ele geçirmesiyle BNP Paribas'ın en büyük hissedarı oldu.

Maliye Bakanı Jan Jambon daha önce, "stratejik olmayan" olarak görülen devlet varlıklarının satılmasına açık olduklarını ima etmişti.

Jambon, Haziran ayında bir parlamento komitesi oturumunda Belfius hisse satışıyla ilgili tartışma sırasında, "Bana göre, bir bankaya sahip olmak hükümetin temel görevi değildir" demişti. Jambon'un sözcüsü, BNP hissesini stratejik olarak görüp görmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Avrupa bankacılık sektöründeki hisse senedi fiyatları son birkaç yıldır güçlü bir şekilde yükseldi ve bu durum, bölgedeki birçok hükümetin neredeyse yirmi yıldır ellerinde tuttukları bankalardaki hisselerini satma girişimlerine yol açtı. Örnek olarak İtalya'daki Banca Monte dei Paschi di Siena SpA , Almanya'daki Commerzbank ve Hollanda'daki ABN Amro gösterilebilir.



Belçika'da çeşitli konularda anlaşmazlık yaşayan beş partili bir koalisyon hükümeti bulunuyor; bu nedenle hisse satışına ilişkin bir anlaşmaya varılması zor olabilir. Koalisyon şu anda 2029 yılına kadar yaklaşık 10 milyar avro (11,2 milyar dolar) tasarruf sağlamayı hedefleyen bir bütçe üzerinde görüşmeler yürütüyor.

Hükümet daha önce 2025 yılında BNP hissesini satarak bir savunma fonu oluşturmayı düşünmüştü, ancak nihayetinde bunun yerine Belfius'un yüzde 20'sini satmayı tercih etti.

Bloomberg verilerine göre, SFPIM 30 Haziran itibariyle BNP'nin oy haklarının yüzde 5,7'sine sahipti ve Blackrock'tan sonra ikinci en büyük hissedarıydı.

Belçika, geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5,2'si ile Euro bölgesinde en yüksek bütçe açığına sahip ülke oldu. Ülkenin merkez bankası, bu oranın 2028'de yüzde 5,7'ye yükseleceğini öngörüyor.