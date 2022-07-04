2022 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.



Haziranda TÜFE yüzde 4,95 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 78,62 oldu.

Mayıs ayında bu rakam yüzde 73,50 açıklanarak 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI

Yıllık en düşük artışı yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla; yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.



Haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 24,8 ile şehir gazı ve doğal gazda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,85 ile sebzede görüldü.

