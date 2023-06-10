2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) raporlarına verilere göre, Türkiye'de geçen yıl doğalgaz hizmeti götürülen hem abone sayısı hem de serbest tüketici sayısı artış gösterdi.



Buna göre 2022'de konut abone sayısı 2021'e göre yüzde 6,1 artışla 18 milyon 982 bin 872'ye yükseldi.



İlgili dönemde Türkiye genelinde doğalgaz şebekesine toplam 1 milyon 97 bin 122 yeni konut bağlandı.



Şehir bazlı abone sayısı bakıldığında İstanbul, 113 bin 130 yeni aboneyle ilk sırada yer aldı.



Abone sayısı artışında ilk on şehre bakıldığında İstanbul'u 74 bin 79 yeni abone sayısıyla İzmir, 41 bin 686 aboneyle Bursa, 40 bin 535 ile Ankara, 40 bin 77 aboneyle Konya, 35 bin 736 ile Gaziantep, 34 bin 434 ile Tekirdağ, 32 bin 979 ile Kocaeli, 30 bin 986 ile Antalya, 28 bin 503 ile Balıkesir, 27 bin 824 ile Aydın takip etti.



DOĞALGAZDA SERBEST TÜKETİCİ SAYISI 60 BİNE YAKIN ARTTI



Öte yandan 2022'de serbest tüketici sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 726 bin 29'a yükseldi.



İlgili dönemde doğalgaz şebekesine 58 bin 76 yeni serbest tüketici eklendi. Bu kapsamda en fazla yeni serbest tüketici 8 bin 464 ile İstanbul'da kaydedildi.



İstanbul'un ardından en fazla serbest tüketici 3 bin 132 ile Bitlis, 3 bin 83 ile Konya, 2 bin 984 ile Bingöl, 2 bin 951 ile Ankara, 2 bin 921 ile Muş, 1334 ile Çorum, 1314 ile Kayseri, 1243 ile Bursa, 1235 ile Gaziantep, 1096 ile Tekirdağ'da kaydedildi.



EN YÜKSEK DOĞALGAZ ABONESİ ALIMI KASIMDA OLDU



Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, 2022'de doğalgaz toplam abone sayısının artışına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şehir değiştirmelerin yoğun olduğu ve kış dönemi öncesi olan eylül-kasım aylarında abone alımı diğer aylara göre fazla olmaktadır. Geçtiğimiz yıl en yüksek doğalgaz abonesi alımının yapıldığı ay 171 bin yeni doğalgaz abonesi ile kasım ayı olmuştur." ifadelerini kullandı.



Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından ulaşılan nüfusa değinen Arslan, "2022 yıl sonu itibarıyla, dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile ulaşılan nüfus 70,2 milyon olmuştur. Bugün itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 82'sinin doğalgaza erişim imkanı bulunmaktadır." dedi.



"2-3 YILDA AVRUPA'DA EN FAZLA DOĞALGAZ ABONESİNE SAHİP İKİNCİ ÜLKE OLACAĞIZ"



Arslan, 2021'de aktif doğalgaz kullanan nüfusun 57,1 milyon iken 2022'de 60,7 milyona yükseldiğini ve 2026 sonuna kadar aktif kullanıcı sayısının 71,5 milyona ulaşmasıyla Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa'nın doğalgazı en aktif kullanan iki ülkesinden birisi olacağını dile getirdi.



Doğalgaz abone sayısının artışı ve gelecek öngörüsü hakkında açıklamalar yapan Arslan, "2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye 19,7 milyon doğalgaz abonesi ile Avrupa'da en çok doğalgaz abonesi olan 3. ülke konumundayız. Abone sayısındaki artışın devam etmesi ile 2-3 yıl içerisinde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa’da en fazla doğalgaz abonesine sahip ikinci ülke olacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

