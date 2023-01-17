2022'de 1 milyon 485 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti.



Konut satışlarında İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve yüzde 8,5 pay ile Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.



Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 468 konut ile Ardahan, 910 konut ile Hakkari ve 956 konut ile Bayburt oldu.



Yıl yıl konut satışları (Kaynak: TÜİK)

ARALIKTA YÜZDE 8,2 DÜŞÜŞ



Konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. Konut satışlarında İstanbul 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konut ile Ardahan oldu.

KREDİLİ SATIŞLAR 2022'DE YÜZDE 5 AZALDI



Kredisi satışlar olarak nitelendirilen ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 azalış göstererek 21 bin 796 oldu. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azalışla 280 bin 320 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 10,5, 2022 yılında yüzdre 18,9 olarak gerçekleşti.



Aralık ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 971'i; 2022 yılındaki ipotekli satışların ise 77 bin 141'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2022'DE 67 BİN KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 oldu.

2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI

Uyruklara göre 2022 yılında en çok konut satışı Ruslara yapıldı. Ruslar 2022 yılında Türkiye'den 16 bin 312 konut satın aldı. Rusya'yı 8 bin 223 konut ile İran ve 6 bin 241 konut ile Irak izledi.