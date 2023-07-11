2023 yılı ek bütçesi komisyonda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ek bütçe mesaisi başladı.

Ek Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

1 trilyon 119 milyar liralık bütçede en büyük ödenek deprem bölgesi için ayrıldı.



Söz konusu ödenekle afet konutları ve bölgedeki alt yapı onarımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.



Ek bütçede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödeneği 279,7 milyar lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ödeneği 76,9 milyar lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeneği 46,1 milyar lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeneği ile 36,1 milyar lira oldu.



Beklenen vergi geliri ise 1 trilyon 71 milyar lira.



KDV’den 310 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 307,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden 166,3 lira, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden 33,2 milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) 32,6 milyar lira, Damga Vergisi'nden 30,3 milyar lira ve harçlardan 28,8 milyar lira gelir bekleniyor.



ENFLASYONLA MÜCADELE

Komisyonda sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gündeminde enflasyonla mücadele de vardı.



Yılmaz, enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da resesyona düşmememiz gerekiyor, diğer yandan sosyal dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Bütün bu dengeler içinde enflasyonu belli bir süreç içinde makul düzeylere indireceğiz. Bu çerçevede para politikamızda da yeni bir yaklaşım başlamış durumda. Bunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla para politikasında da sıkı bir yaklaşıma doğru bir değişim söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde yaşanan şartların etkisiyle bütçe açığında artış beklendiğini ifade eden Yılmaz, buna yönelik ek çalışma yapma ihtiyacı ortaya çıktığını kaydetti.



Bu sene arızi bir durum yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Tabii bir süre daha etkileyecek bizi, onu da söylemek durumundayız. Depremin etkileri bu seneyle sınırlı değil. Bu sene toplam 760 milyarı aşan bir harcama var. Sadece merkezi yönetim bütçesinden bu harcamamız. Gelecek yıllarda da mutlaka bir ölçüde harcama olacaktır. Ama bir süre sonra bu harcamalar hesaplarımızdan çıkacaktır." dedi.

KKM'NİN MERKEZ BANKASI'NA DEVRİ

Kur Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankasına devrinin temel amacının uygulamayı, bütüncül şekilde ve tek elden yürütmek, bir taraftan da merkezi yönetim bütçesini daha öngörülebilir hale getirmek olduğunu aktaran Yılmaz, "Kamu açısından bakarsanız çok fark eden bir şey yok. Toplam kamu mantığıyla bakarsanız, merkezi yönetim bütçesinden başka bir alana geçmiş oluyor." dedi.

TÜİK'İN ENFLASYON VERİSİ



Yılmaz'ın gündeminde TÜİK'e yöneltilen eleştiriler de vardı.

Yılmaz, TÜİK'in BM'nin ulusal hesaplar sistemi ile Avrupa İstatistik Kurumunun ölçütlerini esas alarak iş yapan bir kurum olduğunu ifade etti.



Bütün kurumların teknik olarak belli bir hata marjıyla çalıştığını dile getiren Yılmaz, dünyanın bütün istatistik kurumlarında aransa mutlaka birtakım hataların bulunacağını ancak TÜİK'in sistematik bir hata yaptığını düşünmediğini söyledi. Yılmaz, "TÜİK'i, kurumlarımızı korumak, gözetmek hepimizin görevi. Varsa bir eksiklik onu da genel ifadelerle değil, somut olarak anlatmanız lazım. ENAG ile TÜİK'i mukayese etmek, elma ile armudu mukayese etmek gibi." diye konuştu.



"TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI"NDA TOPLANAN BAĞIŞLAR



Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başlatılan Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na değinen Yılmaz, "85 milyar lira civarında nakit yatırılmış durumda. Bunun dışında da yapılan bağışlar var. Bir taraftan da başka kampanyalardan gelen yaklaşık 27 milyar lira var. Şu ana kadar 112,2 milyar lira bağış yapılmış." bilgisini verdi.



Toplanan miktarın 38,2 milyar lirasının harcandığını, kampanya hesabında 74 milyar lira bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Bu da depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik gün gün kullanılıyor. Bir taraftan da yeni bağışlar geldiyse o da hesapta birikmiş oluyor." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM



En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya kadar çıkardıklarını, bunun son 1 yılda yüzde 114'lük artış anlamına geldiğini kaydeden Yılmaz, eskiden 10,5 milyon kişinin alt sınırın altında aylık almaktayken bunun 4,9 milyona kadar düştüğünü belirtti.



Asgari ücrette yüksek artış yaptıkları halde, alt sınır aylığının, geçen yıl temmuzda asgari ücretin yüzde 64'ü iken bu temmuzda yüzde 66'ya yükseldiğinin altını çizen Yılmaz, oransal olarak asgari emekli maaşında küçük de olsa iyileşme olduğunu sözlerine ekledi.

