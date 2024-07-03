2024 asgari ücret zammı: Asgari ücret ne zaman artacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklamanın ardından bedelli askerlikten, kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde değişim yaşandı. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise asgari ücretin durumu. İşte, 2024 asgari ücret ek zammında son gelişmeler...



ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu husustaki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.



Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.



Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.



YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?



Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, bu yılın Aralık ayında toplanmaya başlaması bekleniyor.

