2024 bütçe büyüklüğü belli oldu: Aslan payı eğitime

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 bütçesine ilişkin rakamları açıkladı.



Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderleri 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirleri ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.



Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.



KALEM KALEM BÜTÇE GELİRLERİ



Bütçe gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında, Gelir Vergisi 1 trilyon 188,9 milyar lira, Kurumlar Vergisi 1 trilyon 275,7 milyar lira, Katma Değer Vergisi 2 trilyon 497,7 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 1 trilyon 403,9 milyar lira, Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 41,5 milyar lira, Vergi Dışı Gelirler 1 trilyon 29,4 milyar lira olarak bekleniyor.



DEPREM İÇİN 1 TRİLYON LİRALIK KAYNAK



Yılmaz, 2024 yılı bütçesinde depremlerinin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırdıklarını , bu tutarın GSYH’ye oranının yüzde 2,5 olduğunu kaydetti.



KALEM KALEM BÜTÇE GİDERLERİ



Bütçe giderlerinin alt kalemlerine bakıldığnda, personel giderleri 2 trilyon 865,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 669,8 milyar lira, cari transferler 4 trilyon 52,8 milyar lira, sermaye giderleri 636,5 milyar lira, sermaye transferleri 68,1 milyar lira, borç verme giderleri 298,2 milyar lira, yedek ödenekler 215,3 milyar lira, faiz giderleri 1 trilyon 254 milyar lira öngörülüyor.



ASLAN PAYI EĞİTİME



2024 bütçesinde aslan payı eğitime verildi. Milli Eğitim Bakanlığı için 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar lira bütçe ayrıldı. Böylece bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 14,6 oldu.

YATIRIMLARA 1,5 TRİLYON LİRA KAYNAK

Yılmaz, 2024 bütçesinde yatırımlara 1 trilyon 592,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu tutar 2024 bütçesinin yüzde 14,4’üne denk geliyor.