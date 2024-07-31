2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2024 yılının yedinci ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Tüm gözler şimdi 2024 Temmuz enflasyon açıklamasında. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. İşte, TÜİK 2024 Temmuz enflasyon rakamlarında son durum...



TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.



3 Ağustos cumartesi gününe denk geldiği için temmuz ayı verilerinin 5 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.



HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.



TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.