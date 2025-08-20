2024'ün vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Türkiye'de en çok gelir vergisi veren kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Listenin ilk sırasına Selçuk Bayraktar yerleşti ve 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi ödedi.

İkinci sırada Lütfü Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira, dördüncü sırada Mustafa Rahmi Koç 757 milyon 755 bin 302 lira, 10'uncu sırada Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin 505 lira, 12'nci sırada Mehmet Ömer Koç 356 milyon 169 bin 109 lirayla yer aldı.



Birçok mükellef adının açıklanmasını istemedi.

5.1 MİLYON KİŞİ BEYANNAME VERDİ

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.



Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) olarak gerçekleşti.



Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

KURUMLAR VERGİSİ'NDE 1.1 MİLYON BEYANNAME VERİLDİ



Türkiye genelinde 2024 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verdi.



Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.



Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (78), Ankara (15), İzmir (1), Antalya (1), Bursa (1), Kocaeli (1), Şanlıurfa (1), Balıkesir (1) ve Bolu (1) olarak gerçekleşti.



2024 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 3 milyon 708 bin 380 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 845 bin 557 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

BANKALAR LİDERLİKTE

Kurumlar Vergisi'nin ilk 10 sırasında Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Elektrik İletim, Vakıfbank, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Akbank ve Eti Maden yer aldı. Bazı kurumlar ünvanlarının açıklanmasını istemedi.