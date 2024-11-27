2025 asgari ücret zam görüşmeleri: Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Milyonlarca çalışanı doğrudan geride kalan vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı, 2025 yılına günler kala merak ediliyor. Son olarak geçen yılbaşında zam yapılan asgari ücrette yeni oran, yakın zaman sonra netleşecek. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi. İşte, 2025 asgari ücret zam görüşmelerinde son durum...



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?



Bakan Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.



Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması bekleniyor.



Komisyon geçen yıl ilk toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleştirildi.



Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.



ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI



Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.



Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik zam oranı beklentisi güçlenmiş durumda...



Yıl sonu enflasyonu ile gelecek yılın enflasyon hedefi arasında bir noktanın da belirlenebileceği ifade ediliyor. Bu senaryo için yüzde 30'luk ücret artışı konuşuluyor.



İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira civarına çıkarılması yönünde oluştu.



Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.