2025 asgari ücret zam toplantısı takvimi: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını ileriki günlerde yapacak. Milyonlarca işçi ve işveren ise söz konusu toplantı tarihine odaklandı. İşte, 2025 asgari ücret zam toplantısında son bilgiler...



ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıklamadı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden tarih bilgisi gelince haberimizde yer vereceğiz.



GÜNCEL ASGARİ ÜCRET



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.