2025 evde bakım yardımı ücreti: Evde bakım yardımı ne kadar oldu?

Yaşlı aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları, evde bakım yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi yükseltildi.



2025 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.



BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI



Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.



Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını anımsattı.