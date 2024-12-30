2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?
Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için bu oran yüzde 43.93 olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu oranın ardından güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, 2025 pasaport harcı ne kadar oldu?
2025 yılında pasaport harç ve defter ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geldi. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, 2025 güncel pasaport harç miktarları...
2025 PASAPORT HARÇLARI
Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43, 93 oranında artıyor.
Buna göre 6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,
1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,
2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,
3 yıllık pasaport 8 bin lira,
10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.
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