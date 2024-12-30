2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

2025 yılında pasaport harç ve defter ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geldi. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, 2025 güncel pasaport harç miktarları...



2025 PASAPORT HARÇLARI



Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43, 93 oranında artıyor.



Buna göre 6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,



1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,



2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,



3 yıllık pasaport 8 bin lira,



10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.