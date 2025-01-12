2025 Sosyal Ekonomik Destek zammı: SED ödemesi ne kadar olacak?

Yaşlı aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları, evde bakım yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi yükseltildi.



2025 SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıklarının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.



İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini aktaran Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.



SED YARDIMI NEDİR?



Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.