2025 TCMB PPK toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz toplantıları ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek. İşte, 2025 TCMB PPK toplantı takvimi...



İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI



Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.



Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.



2025 TCMB PPK TOPLANTI TARİHLERİ



TCMB, PPK toplantılarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.

