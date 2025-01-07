2025 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı zammı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan vatandaşlara tahsis ettiği yaşlılık maaşı yani 65 yaş aylığının güncel rakamı belli oldu.



2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?



65 yaş aylığı 4.181,63 TL’den memur maaşına yapılan zamla birlikte 4.664 TL’ye yükselecek.



KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?



65 yaş aylığı alabilmek için şu kriterler gereklidir:



1. 65 yaşını doldurmuş olan,



2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,



3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,



4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.