2025 yılı bütçesi kabul edildi

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

567 milletvekilinin katıldığı Genel Kurul'daki oylamada 2025 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi 249'a karşı 317 oyla kabul edildi.

Bütçeye, AK Parti ve MHP "evet", CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu verdi. 2025 Yılı Merkezi Bütçesiyle, 14 trilyon 731 milyar lira gider, 12 trilyon 800 milyar lira ise gelir hedefleniyor.



2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul ve 249 ret, bir çekimser oy verildi.

BÜTÇE MARATONU 39 GÜN SÜRDÜ

Meclis'teki bütçe maratonu 39 gün sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 81 oturum, Meclis Genel Kurulu'nda ise 12 birleşim yapıldı. Görüşmelerde toplamda 415 saat mesai yapıldı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe hazırlığında emeği geçenlere teşekkür etti.



Kurtulmuş, birleşimi, 24 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.