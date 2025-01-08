2025 yılının ilk faiz kararı açıklanacak: Fed faiz kararı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak yılın ilk faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, Fed faiz kararının ne yönde olacağını merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılı Ocak ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarına dair nasıl bir karar vereceği piyasaları yakından takip edenlerce merak ediliyor. 2025 yılının ilk faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.
FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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