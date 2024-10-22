2025 zam toplantıları: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret, geçen ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Asgari ücret zammı ile pek çok ödeme kalemi de güncellenmiş olacak. Tüm gözler şimdi yeni asgari ücretin netlik kazanacağı komisyon toplantılarının ilkinin yapılacağı tarih ve tarafların açıklamalarında. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...



ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?



Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.



Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.



Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.



Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.



ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET



Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.



OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.



Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.



TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.



2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.



Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.



Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.



Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.



KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.



Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.