2025 zammında son durum: Evde bakım parası ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının ardından evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenen evde bakım maaşı, Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine ödenmeye devam edecek. İşte, evde bakım maaşının 2025 zamlı ödeme miktarında son bilgiler...



EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak.



TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.



Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.



Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden haberler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.



Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.



Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.



