2025'te 91 kişi miras milyarderi oldu

Milyarder Hedefleri Raporu'na (UBS) göre, milyarderlerin eşleri ve çocukları 2025 yılında, raporlamanın başladığı 2015 yılından bu yana herhangi bir yılda miras aldıklarından daha fazla servet miras aldı.

İsviçre bankasına göre nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde, 91 kişi miras yoluyla milyarder oldu ve toplamda 298 milyar dolar elde etti; bu rakam 2024'e kıyasla üçte birden fazla artış anlamına geliyor.

UBS yöneticisi Benjamin Cavalli, “Bu mirasçılar, giderek hızlanan çok yıllı bir servet transferinin kanıtı” dedi.

Rapor, UBS’nin süper zengin müşterilerinin bir kısmıyla yapılan bir ankete ve dünyanın tüm bölgelerindeki 47 pazarda milyarderlerin servetini takip eden bir veritabanına dayanıyor.

15 YIL İÇİNDE 6 TRİLYON DOLARA YAKIN MİRAS

Banka hesaplamalarına göre, milyarderlerin çocukları önümüzdeki 15 yıl içinde en az 5 trilyon 900 milyar dolar miras alacak. Bu miras artışının büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmesi bekleniyor; UBS’nin tahminine göre Hindistan, Fransa, Almanya ve İsviçre ise sonraki sıralarda yer alıyor.

Ancak, özellikle genç milyarderler son derece hareketli olduğundan, bu tablonun değişebileceği belirtiliyor.

Rapora göre daha iyi yaşam kalitesi arayışı, jeopolitik endişeler ve vergiyle ilgili değerlendirmeler, yer değiştirme kararlarını etkileyen temel etkenler.

ZENGİNLERİ KAÇIRACAK VERGİ OYLAMASI

Bankanın tahminine göre önümüzdeki 15 yıl içinde 206 milyar doların miras bırakılacağı İsviçre’de, seçmenler Pazar günü 62 milyon dolar veya daha fazla servetin miras yoluyla el değiştirmesi durumunda uygulanacak yüzde 50’lik vergi önerisini ezici çoğunlukla reddetti. Eleştirmenler, böyle bir verginin zenginlerin ülkeden kaçışını tetikleyebileceğini söylemişti.

UBS’den Cavalli, İsviçre, BAE, ABD ve Singapur’un milyarderlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında olduğunu söyledi.