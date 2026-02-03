2026 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ramazan ayına bir aydan kısa süre kaldı.

Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.

EKMEK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.