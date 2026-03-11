2026 yılının ilk ihracat rakamları. En çok ihracatı hangi il yapıyor?

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 2 ayına ilişkin ihracat verilerini il bazında yayınladı. Açıklanan verilere göre 10 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı.

İstanbul, geçen ay 4 milyar 287 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.

İstanbul'u takip eden il ise Kocaeli oldu. Kocaeli'de 2 milyar 944 milyon dolar ve yüzde 3 artış gözlemlendi. 1 milyar 702 milyon dolar ve yüzde 17,7 yükselişle Bursa üçüncü sıraya yerleşti.

Kocaeli'de en çok ihracat yapılan sektör motorlu kara taşıtları oldu. Bursa'nın ihracatında da ilk sıraya 642 milyon 863 bin dolarla motorlu kara taşıtları yerleşti.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında, 436 milyon 882 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 325 milyon 738 bin dolarla Almanya ve 238 milyon 753 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 281 milyon 566 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, İngiltere ve Slovenya geldi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 270 milyon 791 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, Fransa ve İtalya takip etti.