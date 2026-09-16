2027 yılı elektrik iletim ek ücreti belli oldu. EPDK tarifesi Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK ) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 2027 yılında uygulanacak iletim ek ücreti Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.



EPDK'nın kararı 01 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.



İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık olarak hesaplanıp, takip eden ayın 25'ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılacak.



Düzenleme, TEİAŞ'ın iletim tarifesi üzerinden hesaplanan iletim ek ücreti oranını belirlerken, tüketici elektrik faturalarına yansıyan bir durum olmuyor.