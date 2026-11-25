Özel otoyol işletmelerinin, HGS etiketi okunmadığında veya bakiyede yetersizlik olduğunda tanınan 15 günlük cezasız ödeme süresi içinde sürücülere SMS, tebligat veya e-Devlet üzerinden bilgilendirme yapmadığı yönündeki iddialar soruşturuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şikayetleri inceledi ve şirketler ile toplantılar yaptı.

Çözüm, sistemdeki iyileştirme ve haksız tahsil edilen ücretlerin geri ödenmesinde bulundu. Şikayet ve iddialara göre, usulsüzlüğe zemin hazırlayarak vatandaşın avukatlara yüksek ücret ödemesiyle sonuçlanan sorun şu şekilde yaşanıyor.

İDDİALAR NELERDİ?

- HGS'nin etiketi okumadığı veya bakiye yetersiz olduğu haldee geçiş yapan sürücülere, borç bildirimi yapılmadı

- Sorgulama sistemindeki eksiklikler nedeniyle plaka üzerinden borç sorgulama işlemleri sağlıklı yapılamadı. İddiaya göre, şirket sistemlerinin merkezi ağa anlık entegre edilmemesi nedeniyle sürücüler borçlarını zamanında göremedi.

- Vatandaşlar borçlarını ödese bile, ödemelerin özel işletmelerin sistemlerine anlık olarak yansımaması sebebiyle borçlar ödenmemiş gibi işlem görmeye devam etti.

- Cezasız sürenin sessizce dolmasının ardından dosyalar hızla hukuk bürolarına devredilerek icra takibi başlatıldı; böylece 100-150 TL civarındaki küçük geçiş ücretleri, vekalet ücretleri ve icra masrafları eklenerek binlerce liraya çıkarıldı.

Sistemin en önemli ayağını vatandaşları icra ile ödemeye zorlayan hukuk büroları ve avukatlar oluşturuyor.

Şikayetler Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından da inceleniyor. Vatandaşları sistemdeki aksaklıklar nedeniyle icra ile ödemeye zorlayan avukatlar dahil bütün yetkililer, soruşturma kapsamında.

2025 YILINA AİT 25 BİN DOSYA VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ciddi şikayet konusu olan iddiaların incelendiğini belirtirken, "2025 yılı için 25 bin tane dosyayı da tek tek incelediğimizi özellikle dikkatinize sunmak isterim. Yani bu noktada da bir şey kaçırmamaya gayret ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, 24 Kasım 2026 tarihinde TBMM'de bütçe görüşmelerinde şu açıklamayı yaptı:

“Kredi kartına bağlanan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Sadece PTT 'nin HGS hesaplarında yetersiz bakiyeler maalesef sıkıntı. e-Devlet üzerinden yapılan bildirimler, yine çok dikkatli takip edilmiyor. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri biz geri iade ettireceğiz. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinden bahsediyorum.”

Uraloğlu'nun açıklaması, vatandaşlardan icra yoluyla tahsil edilen haksız alacakların da iade sürecinde olduğunu gösteriyor.

SAVCILAR DA SORUŞTURUYOR, İCRAYLA ÖDEMEYE ZORLANAN DAVA AÇABİLİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

2025 yılında 25 bin adet dosyanın varlığı, sistemin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bu dosyaların tümünde sistem sorunu yaşanmamış olabilir. Ancak çok düşük geçiş cezalarının 12 bin veya 25 bin lira gibi yüksek icra takipleriyle tahsil edildiğini gösterir örnekler var.

Bu şekilde icrayla ödemeye zorlanan vatandaşların soruşturma sürecini iyi katip etmesi ve ellerindeki evrakları saklaması önemli. İcra tehditi altında ödeme yapıldığı netleştirilirse, paranın iadesi mümkün ve bu hukuka aykırı işleme aracılık eden avukatlar dahil, herkese dava açılabilir. Hukuka aykırı yollarla para ödemeye zorlandığını düşünen vatandaşların hukuk ofisleri ve avukatların isimlerini savcılıklara iletmesi de mümkün.

İCRAYLA ÖDENEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Borçlu olmadığınız bir parayı icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldıysanız istirdat davası açabilirsiniz. Bunun için ödeme evrakları, dava dosyaları ve yapılan bütün işlemlerin kayıtlarını oluşturmak gerekiyor.

İcranın iadesine yönelik yasal düzenlemeler var ve daha önce icra edilmiş bir ilamın kanun yolu sürecinde ortadan kalkması ve gerekli şartların gerçekleşmesi hâlinde, cebri icra sonucunda meydana gelen durumun eski hâline getirilmesini sağlayan mekanizmayı kullanabilirsiniz. Bunun için hukuk desteği almak da önemli. Bu destek öncesinde, iİcra dosyasının güncel ve önceki hesap dökümleri, ödeme ve tahsilat makbuzları. bankadan yapılan havale veya EFT dekontları ile ödemenin kime gönderildiğini gösteren kayıtlar. maaş kesintisi varsa bordrolar ve işverenin icra dairesine yaptığı aktarım kayıtları. takip talebi, ödeme veya icra emri, dayanak ilam ve ilgili mahkeme kararlarını UYAP üzerinden de bulabilirsiniz. Avukatlar tarafından gönderilen ödeme mesajları gibi delilleri de bulundurmak yararlı olabilir.

HGS ÖDEMELERİNİZİ DÜZENLİ KONTROL EDİN

Araç sahipleri, geçiş ihlali ve borç bilgilerini Karayolları Genel Müdürlüğünün resmî sorgulama sistemi, PTT'nin HGS hizmetleri ve e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Hakkında icra takibi başlatıldığını öğrenen vatandaşlar ise UYAP Vatandaş Portal üzerinden dosya bilgilerini inceleyebiliyor. Borcun hatalı olduğunu düşünen kişilerin tebligat tarihlerini dikkate alarak hukuki destek alması önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, avukat adı kullanılarak gönderilen ve HGS borcu nedeniyle icra başlatılacağı belirtilen, ödeme bağlantısı içeren dolandırıcılık mesajlarına karşı vatandaşları uyarıyor.