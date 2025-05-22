25 internet sitesine kapatma talebi
Yasa dışı forex işlemi yapan web siteleri için Sermaye Piyasası Kurulu kapatma talep etti.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
https://klasforex-yatirim.com
https://klasfx254.com
https://hesabim.klasfx254.com
https://persyatirim58.com
https://sca.persyatirim58.com
https://wt.persyatirim58.com
https://wolf-markets37.com
https://sca.wolf-markets37.com
https://wt.wolf-markets37.com
https://n3.kataryatirim.com
https://client28.kataryatirim.net
https://nova-markets25.com
https://sca.nova-markets25.com
https://wt.nova-markets25.com
https://olivemarkets263.com
https://my.olivemarkets263.com
https://trading-fbs-tur.com
https://www.xmtrsite.online
https://my.xmtrsite.online
https://titraders-turkey.com
https://s2.avrupafx.io
https://client1.avrupafx.org
https://www.trade-trk.com
https://register.trade-trk.com
https://my.trade-trk.com
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