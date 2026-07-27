250 milyar dolarlık yatırım. Tüm dengeleri değiştirecek görüşmeler başladı

Nvidia, Wall Street Journal'ın Pazar günü bildirdiğine göre, büyük bir veri merkezi projesinin parçası olarak OpenAI'ye yaklaşık 250 milyar dolarlık finansman garantisi sağlamak için görüşmeler planlıyor.

Nvidia'nın desteği, ChatGPT üreticisinin SoftBank'ın 10 gigawattlık bir projesini kiralamasına yardımcı olacak. Gazete, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunarak, enerji şirketinin yan kuruluşunun ABD'nin Ohio eyaletinin güneyinde geliştirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

OpenAI için bu anlaşma, Microsoft, Amazon veya Oracle'dan kiralamak yerine kendi altyapısını kontrol etmeye yönelik ilk adım olacak. Bu durum Nvidia için ise önümüzdeki yıllarda çiplerine olan talebi garanti altına alacak.

Wall Street Journal'ın haberine göre, projenin veri merkezindeki çipler de dahil olmak üzere toplam maliyetinin 500 milyar doları aşması bekleniyor. Veri merkezi kiralama ve borç finansmanının dahil olduğu 250 milyar dolarlık garanti, merkezdeki Nvidia çiplerini kapsamıyor. Çip üreticisinin OpenAI'nin 350 milyar dolara kadar olan çip alımlarını finanse etmeyi de görüştüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, Nvidia'nın desteğinin, proje finansmanı konusunda borç verenleri rahatlatmayı amaçlayan finansman mekanizmalarını destekleyeceği belirtildi.

ABD KONTROLÜNDEKİ GÜÇ KAYNAĞINDAN FAYDALANACAK

Gazetenin haberine göre, projenin ilk aşamasının 2028 yılında yaklaşık 800 megawatt güçle tamamlanması bekleniyor. Söz konusu güç kaynağını sağlayan enerji santrali ABD hükümeti tarafından kontrol ediliyor ve Japonya tarafından yakın zamanda yapılan bir ticaret anlaşması kapsamında, Tokyo'nun doğalgaz santraline 33 milyar dolar yatırım yapma taahhüdüne bağlı olarak ayrı ayrı finanse ediliyor. Rapora göre, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, kimlerin erişim sağlayacağına karar vermede rol oynuyor.

Nvidia, OpenAI ve ABD Ticaret Bakanlığı, mesai saatleri dışında yapılan konuyla ilişkili yorum taleplerine henüz karşılık vermedi.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN YAPAY ZEKA BORÇLARI ARTIYOR

Birkaç haftadır araziyi kiralamak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunan OpenAI, projeye en büyük ilgiyi gösteren şirketler arasında yer alırken, Anthropic, Microsoft ve Google da geçen haftalarda proje hakkında Lutnick ile görüşen şirketler arasında bulunuyor.

Bu anlaşma, teknoloji devlerinin yapay zeka altyapısını finanse etmek için giderek daha fazla borç ve öz sermaye piyasalarına yönelmesiyle ortaya çıkan daha geniş bir değişimi vurgularken, bu yılki harcamaların 700 milyar doları aşması bekleniyor.