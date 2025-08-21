26 yıldır olmayan oldu... Getirisi yükseldi

Japonya'nın süper uzun vadeli devlet tahvillerinin getirileri, piyasaların mali genişlemeye ilişkin artan endişelere ve kilit yatırımcılardan gelen zayıflayan talebe tepki göstermesiyle yükselerek yirmi yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere ulaştı.



20 yıllık Japon devlet tahvilinin (JGB) getirisi kısa süreliğine 1999'dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,655'e ulaşırken, 30 yıllık getiri yüzde 3,18'e yükselerek Temmuz ayında ulaşılan yüzde 3,2'lik rekor seviyeye yaklaştı. Gösterge 10 yıllık JGB getirisi de en son Ekim 2008'de görülen bir seviye olan yüzde 1,61'e tırmandı.

Bu keskin hareket, iktidar koalisyonunun Temmuz ayındaki üst meclis seçimlerinde yaşadığı gerilemenin ardından potansiyel mali teşvik spekülasyonları nedeniyle yatırımcıların tahvil ihracını artırmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Bu arada, süregelen enflasyon endişeleri Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasını ayarlaması gerekebileceği yönündeki beklentileri artırıyor.



Japonya Menkul Kıymet Satıcıları Birliği'ne göre, süper uzun JGB'lerin net yabancı alımları Haziran ayındaki 1,4 trilyon Yen'den Temmuz ayında keskin bir düşüşle 480 milyar Yen'e geriledi.



SMBC Nikko stratejisti Ataru Okumura, "Yabancı yatırımcılar bu yıl baskın alıcılardı. Geri çekilmeleri eğrinin uzun ucunda istikrarsızlık riskinin arttığına işaret ediyor" dedi.